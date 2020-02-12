Россия задержала боевика с Донбасса "Черного Ленина" и может выдать его Украине: документ

Депутат Госдумы от "Компартии" Сергей Шаргунов сообщил о задержании в России боевика с Донбасса с позывным "Черный Ленин". Депутат опубликовал свое обращение к прокурору, где отмечает, что боевика задержали по запросу Украины.

Бенес Айо "Черный Ленин" обратился к депутату-коммунисту, с просьбой помочь с легализацией на территории России, отметил Шаргунов в своем обращении. Он опубликовал документ в своем телеграмм-канале.

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Айо был задержан во вторник, 11 февраля, в Архангельской области по запросу Украины для привлечения к уголовной ответственности "по политическим мотивам",

– заявил российский депутат.

Он подчеркивает, что "Черный Ленин" был активным участником "антимайдана" в Украине, поэтому после его выдачи может быть "реальная угроза его жизни и здоровью".

Обращение Шаргунова касательно задержания "Черного Ленина"

Что известно про "Черного Ленина"?

Имя "Черного Ленина" – Бенес Айо. Он родился в Латвии в семье выходца из Уганды и латвийки российского происхождения. К слову, на родине его тоже разыскивают – за участие в незаконном вооруженном формировании.



С начала Революции Достоинства в Украине он был в формированиях титушок "антимайдана", а после начала войны воевал на стороне контролируемых Россией боевиков.



Он является сторонником коммунизма и "русской весны". В впоследствии разочаровался в действиях России на Донбассе, заявив, что та "предала донецких боевиков".