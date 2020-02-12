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      Россия задержала боевика с Донбасса "Черного Ленина" и может выдать его Украине: документ

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      Россия может выдать Украине боевика "Черного Ленина"

      Депутат Госдумы от "Компартии" Сергей Шаргунов сообщил о задержании в России боевика с Донбасса с позывным "Черный Ленин". Депутат опубликовал свое обращение к прокурору, где отмечает, что боевика задержали по запросу Украины.

      Бенес Айо "Черный Ленин" обратился к депутату-коммунисту, с просьбой помочь с легализацией на территории России, отметил Шаргунов в своем обращении. Он опубликовал документ в своем телеграмм-канале.

      Интересно: Боевик совершил массовое убийство оккупантов в Донецке и покончил с собой

      Айо был задержан во вторник, 11 февраля, в Архангельской области по запросу Украины для привлечения к уголовной ответственности "по политическим мотивам",
      – заявил российский депутат.

      Он подчеркивает, что "Черный Ленин" был активным участником "антимайдана" в Украине, поэтому после его выдачи может быть "реальная угроза его жизни и здоровью".

      Чорного Леніна затримали в РосіїОбращение Шаргунова касательно задержания "Черного Ленина"

      Что известно про "Черного Ленина"?
      Имя "Черного Ленина" – Бенес Айо. Он родился в Латвии в семье выходца из Уганды и латвийки российского происхождения. К слову, на родине его тоже разыскивают – за участие в незаконном вооруженном формировании.

      С начала Революции Достоинства в Украине он был в формированиях титушок "антимайдана", а после начала войны воевал на стороне контролируемых Россией боевиков.

      Он является сторонником коммунизма и "русской весны". В впоследствии разочаровался в действиях России на Донбассе, заявив, что та "предала донецких боевиков".

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе
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