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      Боевик совершил массовое убийство оккупантов в Донецке и покончил с собой

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      Боевик совершил массовое убийство оккупантов в Донецке / utro.news

      В оккупированном Донецке пророссийский боевик из "МГБ ДНР" расстрелял из автомата Калашникова 4 человек – трех местных "правоохранителей" и таксиста. После совершенного боевик покончил с собой.

      Массовый расстрел произошел в поселке Чулковка на окраине оккупированного Донецка 5 февраля, сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на информированный источник.

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      Боевики из "МГБ" отмечали "день следственных органов МВД ДНР" с "милиционерами" в кафе "Шурави" на Пролетарке. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, который закончился массовым убийством.

      После того, как террорист расстрелял из автомата боевиков "МВД" и таксиста, он якобы выстрелил и в себя.

      Известный блогер Necro Mancer написал в Твиттере подробности происшествия, приведя информацию из местных пабликов. Убийцей называют Виктора Москаленко (Сафаряна), а его жертвами – Романа Юдина, Григория Мажеровича и Игоря Тараненко, имя таксиста пока не называется.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Жертвы Новости Украины Война на Донбассе Самоубийство Криминальные новости Новости Донецка Оккупированные территории Пророссийские боевики
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