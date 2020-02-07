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      Российские спецназовцы воюют на Донбассе: резонансные фотодоказательства

      Informnapalm 96 Читати новину українською

      Анонимная хакерская группа Falcons Flame передала в распоряжение сообщества Informnapalm информацию, изъятую из телефона сотрудника российской службы исполнения наказаний. Ценность полученных файлов заключается в том, что большинство фотографий содержат полные Exif-данные. На них видно, что спецназовец ездил в "командировку" на Донбасс в интересах РФ.

      За словами хакерів, дані вилучили з телефону Samsung з номером +7 938 105 18 57, оператора МегаФон, зареєстрованого у Ростовській області. 

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      Під час аналізу встановили, що власником фото й відеоархіву виявився Рейхенау Микола Володимирович 1985 року народження. Хакери відкрили листування, в якому Микола замовляє собі підробку печатки для нагородних документів. Цікаво те, що на своїй сторінці у соцмережі співробітник федеральної служби виконання покарань намагається ретушувати своє обличчя і постійно змінює прізвище.

      Дані потрапили у відкритий доступ

      Згідно з Exif-даними вдалося відновити хронологію перебування російського спецпризначенця як на Донбасі, так і на базі підготовки загону спеціального призначення "Мангуст". На фото від 29 квітня 2015 року він виклав свій позивний "Штурм" купюрами по 5000 рублів і крапку під ним тисячними. За приблизними підрахунками, на фото близько 250 000 рублів.

      російський спецпризначенець штурм
      Фото, яке знайшли в його архівах

      Серія фото за 12 травня 2015 року, де Микола знову в частині в РФ на тренуванні спецпідрозділу федеральної служби виконання покарань:

       

      А 24 червня 2015 року російський спецпризначенець із шевронами "Новоросії" вже вихваляється, що він "на морі".

      Штурм
       Микола Рейхенау "на морі"

      Наступного дня російський "відпускник-турист" позує на фоні стадіону "Шахтар" в окупованому росіянами українському Донецьку і фотографується в Іловайську.

      Штурм на стадіоні
      "Штурм" на стадіоні Шахтаря

      Через п'ять днів – знову фото з Луганська, а також на фоні дорожніх вказівників Артемівська (теперішній Бахмут), Дебальцевого й Вуглегірська.

      Іловайськ
      Фото з Луганська

      Миколі "Штурму" у липні 2015 року, так званою Генеральною прокуратурою "ДНР", видали документ, який підтверджує, що він перебуває в складі управління спеціальних операцій генпрокуратури "ДНР" з початку липня по кінець жовтня 2015 року із правом носити зброю.

      Після публікації розслідування з фактами його участі в бойових діях на території України Миколи Рейхенау подав скаргу "конфіденційності" на відео, опубліковане на офіційному YouTube-каналі спільноти InformNapalm, вимагаючи видалити його.

      Адміністрація YouTube надіслала нам своє рішення: "Вказаний контент не порушує наші правила про конфіденційність і тому видалятися не буде".

      Матеріали цього розслідування є черговим підтвердженням участі кадрових російських військовослужбовців у війні на Донбасі. В добровільно-примусовому порядку за матеріальну винагороду вони відправляються вбивати українців.

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      Військові назвали б це "мережоцентричною війною" – підвищення бойових можливостей шляхом досягнення інфокомунікаційної переваги. А ми називаємо це "тактика бджолиного рою", завдяки якій Informnapalm ефективно жалить і випалює ворога на полях інформаційних битв.

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      Автор: Михаил Макарук
      Теги: Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Видеоблоги Пророссийские боевики Informnapalm
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