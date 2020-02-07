16:34
7 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов і 50 відтінків сірого. Улюблена іграшка Кирила
      Вєсті Кремля
      23:04, 6 лютого
      Вєсті.UA: Кінець дружби з Коломойським. Навчання депутатів у бійках
      Вєсті.UA
      20:25, 6 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      Російські спецпризначенці воюють на Донбасі: резонансні фотодокази

      Informnapalm 159 Читать новость на русском

      Анонімна хакерська група Falcons Flame передала у розпорядження спільноти Informnapalm інформацію, вилучену з телефону співробітника російської служби виконання покарань. Цінність отриманих файлів полягає в тому, що більшість фотографій містять повні Exif-дані. На них видно, що спецпризначенець їздив у "відрядження" на Донбас в інтересах РФ.

      За словами хакерів, дані вилучили з телефону Samsung з номером +7 938 105 18 57, оператора МегаФон, зареєстрованого у Ростовській області. 

      Зверніть увагу! На Донбасі викрили секретний супутниковий зв'язок армії РФ: резонансні деталі

      Під час аналізу встановили, що власником фото й відеоархіву виявився Рейхенау Микола Володимирович 1985 року народження. Хакери відкрили листування, в якому Микола замовляє собі підробку печатки для нагородних документів. Цікаво те, що на своїй сторінці у соцмережі співробітник федеральної служби виконання покарань намагається ретушувати своє обличчя і постійно змінює прізвище.

      Дані потрапили у відкритий доступ

      Згідно з Exif-даними вдалося відновити хронологію перебування російського спецпризначенця як на Донбасі, так і на базі підготовки загону спеціального призначення "Мангуст". На фото від 29 квітня 2015 року він виклав свій позивний "Штурм" купюрами по 5000 рублів і крапку під ним тисячними. За приблизними підрахунками, на фото близько 250 000 рублів.

      російський спецпризначенець штурм
      Фото, яке знайшли в його архівах

      Серія фото за 12 травня 2015 року, де Микола знову в частині в РФ на тренуванні спецпідрозділу федеральної служби виконання покарань:

       

      А 24 червня 2015 року російський спецпризначенець із шевронами "Новоросії" вже вихваляється, що він "на морі".

      Штурм
       Микола Рейхенау "на морі"

      Наступного дня російський "відпускник-турист" позує на фоні стадіону "Шахтар" в окупованому росіянами українському Донецьку і фотографується в Іловайську.

      Штурм на стадіоні
      "Штурм" на стадіоні Шахтаря

      Через п'ять днів – знову фото з Луганська, а також на фоні дорожніх вказівників Артемівська (теперішній Бахмут), Дебальцевого й Вуглегірська.

      Іловайськ
      Фото з Луганська

      Миколі "Штурму" у липні 2015 року, так званою Генеральною прокуратурою "ДНР", видали документ, який підтверджує, що він перебуває в складі управління спеціальних операцій генпрокуратури "ДНР" з початку липня по кінець жовтня 2015 року із правом носити зброю.

      Після публікації розслідування з фактами його участі в бойових діях на території України Миколи Рейхенау подав скаргу "конфіденційності" на відео, опубліковане на офіційному YouTube-каналі спільноти InformNapalm, вимагаючи видалити його.

      Адміністрація YouTube надіслала нам своє рішення: "Вказаний контент не порушує наші правила про конфіденційність і тому видалятися не буде".

      Матеріали цього розслідування є черговим підтвердженням участі кадрових російських військовослужбовців у війні на Донбасі. В добровільно-примусовому порядку за матеріальну винагороду вони відправляються вбивати українців.

      Цікаво! Флагман "Москва": докази, що доводять причетність російського флоту до захоплення Криму

      Військові назвали б це "мережоцентричною війною" – підвищення бойових можливостей шляхом досягнення інфокомунікаційної переваги. А ми називаємо це "тактика бджолиного рою", завдяки якій Informnapalm ефективно жалить і випалює ворога на полях інформаційних битв.

      Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
      сьогодні
      11854
      Автор: Михайло Макарук
      Теги: Відеоблоги Проросійські бойовики Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Informnapalm
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
      Олександр Бевза 17
      сьогодні , 15:45 Українці одружувались у 6 разів більше, ніж розлучались: інфографіка
      Анна Запотоцька 134
      4 лютого , 15:23 Акції техкомпаній ростуть: чи варто чекати нової "економічної бульбашки"
      519
      сьогодні , 15:37 Російські спецпризначенці воюють на Донбасі: резонансні фотодокази
      Михайло Макарук 159
      сьогодні , 15:00 Виклики нового десятиліття: як Україні повернути території та перемогти Кремль
      Юрій Шуліпа 243
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук