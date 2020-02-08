Бойовик скоїв масове вбивство окупантів у Донецьку і наклав на себе руки

В окупованому Донецьку проросійський бойовик з "МДБ ДНР" розстріляв з автомата Калашникова 4 людей – трьох місцевих "правоохоронців" і таксиста. Після скоєного бойовик наклав на себе руки.

Масовий розстріл стався в селищі Чулковка на околиці окупованого Донецька 5 лютого, повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на інформоване джерело.

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Бойовиків з "МДБ" відзначав "день слідчих органів МВС ДНР" з "міліціонерами" в кафе "Шураві" на Пролетарці. В якийсь момент між ними спалахнув конфлікт, який закінчився масовим вбивством.

Після того, як терорист розстріляв з автомата бойовиків "МВД" і таксиста, він нібито вистрілив і в себе.

Відомий блогер Necro Mancer написав у твітері подробиці події, навівши інформацію з місцевих пабліків. Вбивцею називають Віктора Москаленка (Сафаряна), а його жертвами –Романа Юдіна, Григорія Мажеровича та Ігоря Тараненка, а ім'я таксиста наразі не називається.