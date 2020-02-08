18:40
8 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      СТРІЛЯНИНА У ТАЇЛАНДІ РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бог в законі РФ. Магічні ритуали РПЦ
      Вєсті Кремля
      14:03, сьогодні
      Вєсті UA: Шуфрич пробив дно. Інтимні зустрічі керівника Держмитниці
      Вєсті.UA
      21:50, 7 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      СТРІЛЯНИНА У ТАЇЛАНДІ РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      Бойовик скоїв масове вбивство окупантів у Донецьку і наклав на себе руки

      699 Читать новость на русском
      Бойовик скоїв масове вбивство окупантів у Донецьку / utro.news

      В окупованому Донецьку проросійський бойовик з "МДБ ДНР" розстріляв з автомата Калашникова 4 людей – трьох місцевих "правоохоронців" і таксиста. Після скоєного бойовик наклав на себе руки.

      Масовий розстріл стався в селищі Чулковка на околиці окупованого Донецька 5 лютого, повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на інформоване джерело.

      Дивіться також: Російські спецпризначенці воюють на Донбасі: резонансні фотодокази

      Бойовиків з "МДБ" відзначав "день слідчих органів МВС ДНР" з "міліціонерами" в кафе "Шураві" на Пролетарці. В якийсь момент між ними спалахнув конфлікт, який закінчився масовим вбивством.

      Після того, як терорист розстріляв з автомата бойовиків "МВД" і таксиста, він нібито вистрілив і в себе.

      Відомий блогер Necro Mancer написав у твітері подробиці події, навівши інформацію з місцевих пабліків. Вбивцею називають Віктора Москаленка (Сафаряна), а його жертвами –Романа Юдіна, Григорія Мажеровича та Ігоря Тараненка, а ім'я таксиста наразі не називається.

       

      СБУ виявила імітацію ремонту літаків в аеропортах Одеси та Києва: що відомо
      сьогодні
      2928
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Самогубство Проросійські бойовики Окуповані території Новини Донецька Жертви Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:00 Орли Авакова в ділі: як горе-поліцейські накрили приватний дитсадок
      Віталій Шабунін 554
      сьогодні , 12:00 Фейки, боти та досвідченні тролі: чому соцмережі небезпечні для українських військових
      АрміяInform 262
      сьогодні , 09:00 Дестабілізація Балкан: як церква стала зброєю Росії
      Олександр Коваленко 1024
      7 лютого , 18:53 Настінні широкі електрокаміни: перевага, відмінність та функції
      601
      сьогодні , 06:43 Як зміняться ціни на проїзні квитки у Києві: інфографіка
      Альона Захарова 3005
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук