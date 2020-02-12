Росія затримала бойовика з Донбасу "Чорного Леніна" і може видати його Україні: документ

Депутат російської Держдуми від "Компартії" Сергій Шаргунов повідомив про затримання у Росії бойовика з Донбасу з позивним "Чорний Ленін". Депутат опублікував своє звернення до прокурора, де зазначає, що бойовика затримали за запитом України.

Бенес Айо "Чорний Ленін" звернувся до депутата-комуніста, щоб допомогти з легалізацією на території Росії, зазначив Шаргунов у своєму зверненні. Він опублікував документ у своєму телеграм-каналі.

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Айо був затриманий у вівторок, 11 лютого, в Архангельській області за запитом України для притягнення до кримінальної відповідальності "за політичними мотивами",

– заявив російський депутат.

Він наголошує, що "Чорний Ленін" був активним учасником "антимайдану" в Україні, тому після його видачі може бути "реальна загроза його життю і здоров'ю".



Звернення Шаргунова щодо затримання "Чорного Леніна"

Що відомо про "Чорного Леніна"?Справжнє ім'я "Чорного Леніна" – Бенес Айо. Він народився у Латвії у сім'ї вихідця з Уганди та латвійки російського походження. До слова, на батьківщині його теж розшукують – за участь у незаконному збройному формуванні.



Від початку Революції Гідності в Україні він був у формуваннях тітушок "антимайдану", а після початку війни воював на боці контрольованих Росією бойовиків.



Він є прихильником комунізму та "русской весны". Втім згодом розчарувався у діях Росії на Донбасі, заявивши, що та "зрадила донецьких бойовиків".