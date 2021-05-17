У Латвії засудили "Чорного Леніна" – відомого найманця донецьких бойовиків
Ризький суд засудив найманця донецьких та луганських бойовиків Бенеса Айо, відомого як "Чорний Ленін". За заклики до ліквідації державної незалежності Латвії йому обрали покарання у вигляді ув'язнення протягом 2 років та 6 місяців.
Джерело:Delfi
Громадянина Латвії Бенеса Айо (відомого як "Чорний Ленін") оголосили в розшук у лютому 2015 року у зв'язку із закликами до насильницького повалення державної влади.
Читайте також Катування полонених в "Ізоляції": під суд піде проросійський бойовик
Тепер його визнали винним за кількома статтями кримінального закону
- заклик до насильницького повалення влади,
- заклик до ліквідації державної незалежності,
- заклик до підриву територіальної цілісності Латвії.
За це чоловіка засудили до ув'язнення протягом 2 років та 6 місяців. Однак суд був заочним, бо з 2020 року Айо перебуває у Росії.
Айо був на окупованому Донбасі
- Судячи з публікацій у ЗМІ та у мережі, кілька років Айо перебував на території так званої "ЛНР". Відповідно до даних слідства, він брав активну участь в бойових діях на Cході України.
- На початку 2020 року його затримали в Росії, куди Айо прибув підтримати місцевих активістів, які протестували проти сміттєвого полігону в Архангельській області. На автовокзалі до нього підійшов поліцейський та заявив, що той перебуває у федеральному розшуку в Росії.
- У відділенні поліції йому розповіли, що в листопаді 2019 року Латвія заявила його в розшук через діяльність на окупованій частині Донбасу та заклики до повалення державного ладу Латвії.
- У результаті Росія відмовилася видати "Чорного Леніна" Латвії, надавши йому наприкінці жовтня 2020 року політичний притулок.
Поділитися новиною