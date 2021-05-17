Ризький суд засудив найманця донецьких та луганських бойовиків Бенеса Айо, відомого як "Чорний Ленін". За заклики до ліквідації державної незалежності Латвії йому обрали покарання у вигляді ув'язнення протягом 2 років та 6 місяців.

Громадянина Латвії Бенеса Айо (відомого як "Чорний Ленін") оголосили в розшук у лютому 2015 року у зв'язку із закликами до насильницького повалення державної влади.

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Тепер його визнали винним за кількома статтями кримінального закону

заклик до насильницького повалення влади,

заклик до ліквідації державної незалежності,

заклик до підриву територіальної цілісності Латвії.

За це чоловіка засудили до ув'язнення протягом 2 років та 6 місяців. Однак суд був заочним, бо з 2020 року Айо перебуває у Росії.

Довідка! Бенес Айо народився у Латвії у сім'ї вихідця з Уганди та латвійки російського походження.

Айо був на окупованому Донбасі