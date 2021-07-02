Такое решение принял Нацсовет по электронным СМИ Латвии. Оно касается предприятия PIKAL UN PARTNERI Radio PIK.

Ранее Латвия хочет стать недружественной страной – Россия отреагировала на замену флага на чемпионате

За что оштрафовали российское радио:

Распространение непристойных высказываний.

Призыв к военному конфликту и свержению государственного строя – об этом говорилось в одной из аналитических программ.

Необеспечение различных позиций в дискуссионных политических программах.

В Нацсовете Латвии отметили, что с 17 по 27 августа 2020 года – перед выборами в Думу Риги в программе выступали представители одной из политических сил. Таким образом, вещатель нарушил закон о предвыборной агитации.

Обратите внимание! Суд подтвердил законность решения Нацсовета, Radio PIK оштрафовали на 18 500 евро. Однако компания до сих пор не смогла заплатить штраф.

Лицензию аннулировали с 5 июля

Аннулирование лицензии вступит в силу 5 июля. С этого времени радио не будет звучать в эфире, однако его деятельность может продолжаться.

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В Латвии депутат шпионил для россиян

Отметим, что недавно в Латвии разгорелся скандал связанный с Россией. Депутата Яниса Адамсона обвинили в шпионаже в пользу россиян. Избранник якобы в течение последних 4 лет передавал информацию Москве, используя свой компьютер в парламенте.