Таке рішення ухвалила Нацрада з електронних ЗМІ Латвії. Воно стосується підприємства PIKAL UN PARTNERI Radio PIK.
Раніше Латвія хоче стати недружною країною, – Росія відреагувала на заміну прапора на чемпіонаті
За що оштрафували російське радіо:
- Поширення непристойних висловлювань.
- Заклик до військового конфлікту і повалення державного ладу – про це мовилось в одній з аналітичних програм.
- Незабезпечення різних позицій в дискусійних політичних програмах.
У Нацраді Латвії зазначили, що з 17 по 27 серпня 2020 – перед виборами у Думу Риги в програмі виступали представники однієї з політичних сил. Таким чином, мовник порушив закон про передвиборчу агітацію.
Ліцензію анулювали з 5 липня
Анулювання ліцензії вступить у силу 5 липня. З цього часу радіо не буде звучати в ефірі, проте його діяльність може продовжуватись.
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У Латвії депутат шпигував для росіян
Зазначимо, що нещодавно в Латвії спалахнув скандал пов'язаний з Росією. Депутата Яніс Адамсона звинуватили у шпигунстві на користь росіян. Обранець начебто протягом останніх 4 років передавав інформацію Москві, використовуючи свій комп'ютер у парламенті.