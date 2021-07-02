Таке рішення ухвалила Нацрада з електронних ЗМІ Латвії. Воно стосується підприємства PIKAL UN PARTNERI Radio PIK.

Раніше Латвія хоче стати недружною країною, – Росія відреагувала на заміну прапора на чемпіонаті

За що оштрафували російське радіо:

Поширення непристойних висловлювань.

Заклик до військового конфлікту і повалення державного ладу – про це мовилось в одній з аналітичних програм.

Незабезпечення різних позицій в дискусійних політичних програмах.

У Нацраді Латвії зазначили, що з 17 по 27 серпня 2020 – перед виборами у Думу Риги в програмі виступали представники однієї з політичних сил. Таким чином, мовник порушив закон про передвиборчу агітацію.

Зверніть увагу! Суд підтвердив законність рішення Нацради, Radio PIK оштрафували на 18 500 євро. Проте компанія досі не спромоглась заплатити штраф.

Ліцензію анулювали з 5 липня

Анулювання ліцензії вступить у силу 5 липня. З цього часу радіо не буде звучати в ефірі, проте його діяльність може продовжуватись.

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У Латвії депутат шпигував для росіян

Зазначимо, що нещодавно в Латвії спалахнув скандал пов'язаний з Росією. Депутата Яніс Адамсона звинуватили у шпигунстві на користь росіян. Обранець начебто протягом останніх 4 років передавав інформацію Москві, використовуючи свій комп'ютер у парламенті.