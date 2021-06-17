Невідомо, яку саме посаду у Латвії займає росіянин. Про його затримання повідомили 16 червня.
До теми Латвійського депутата підозрюють у шпигунстві на користь Росії
Депутата підозрюють у шпигунстві
Члена фракції "Згода" підозрюють у понад 40 фактах шпигунства. За даними слідства, Адамсон протягом останніх 4 років передавав Росії інформацію про бюджет армії, закупівлі, східний кордон та позицію щодо "Північного потоку-2". Для зв'язку з Москвою чиновник використовував свій парламентський комп'ютер.
10 червня Сейм позбавив Адамсона недоторканості, а правоохоронці взяли його під варту.
До речі, сам підозрюваний перед тим казав, що не уявляє, як його можуть арештувати і називав весь процес "цирком".
Шпигунський скандал у Болгарії
- 19 березня у Софії затримали 6 людей за підозрою у шпигунстві на користь Москви. Вони передавали інформацію через зв'язки у російському посольстві, а також вербувати інших до незаконної діяльності.
- 22 березня болгарське міністерство закордонних справ вислало з країни 2 дипломатів з Росії через розвідувальну діяльність. У Москві всі звинувачення традиційно відкинули.