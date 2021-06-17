Невідомо, яку саме посаду у Латвії займає росіянин. Про його затримання повідомили 16 червня.

До теми Латвійського депутата підозрюють у шпигунстві на користь Росії

Депутата підозрюють у шпигунстві

Члена фракції "Згода" підозрюють у понад 40 фактах шпигунства. За даними слідства, Адамсон протягом останніх 4 років передавав Росії інформацію про бюджет армії, закупівлі, східний кордон та позицію щодо "Північного потоку-2". Для зв'язку з Москвою чиновник використовував свій парламентський комп'ютер.

10 червня Сейм позбавив Адамсона недоторканості, а правоохоронці взяли його під варту.

До речі, сам підозрюваний перед тим казав, що не уявляє, як його можуть арештувати і називав весь процес "цирком".

Довідка. Адамсонс працював в Комісії Сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції. Там він володів певною інформацією, однак доступу до держтаємниці не мав.

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