Ожидалось, что Сейм примет решение, согласно которому в этом году 9 мая будет объявлено днем памяти погибших и пострадавших в войне в Украине. Однако Комиссия по правам человека и общественным делам подготовила альтернативный проект, который и был принят в срочном порядке.

Смотрите также Праздничные салюты или ПВО: почему в России отменяют парады до 9 мая

В Латвии запретили праздничные и развлекательные мероприятия

За новый закон проголосовали 79 депутатов. Цель закона – защитить интересы государства и общества, не допустить беспорядков, защитить здоровье и нравственность общества.

Кроме того, закон призван не допустить угрозы и унижения ценностей Латвии как демократического и национального государства, в частности, раскола общества, прославления войны, военной агрессии, тоталитаризма и насилия, а также искаженного отражения исторических событий.

Решение было принято также в знак солидарности с народом Украины.

Закон устанавливает, что на всей территории Латвии 9 мая (в течение суток) и до 7 часов утра 10 мая запрещено использование пиротехники.

В публичном пространстве на открытом воздухе запрещено проведение праздничных и развлекательных мероприятий, манифестаций, собраний и пикетов. Если для проведения таких мероприятий необходимо разрешение от самоуправления, то оно не имеет права выдавать такие разрешения.

В Латвии запретили публичное использование георгиевской ленты