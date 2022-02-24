Решение принял Национальный совет по электронным средствам массовой информации в Латвии. Это произошло 24 февраля.
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Латвия прекратила показ российских каналов
Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии запретил ретрансляцию российских каналов,
– говорится в сообщении.
Глава Нацсовета Айварс Аболиньш заявил, что говорится об остановке ретрансляции пропагандистских каналов:
- "Россия" – на пять лет;
- "Россия 24" – на четыре года.
- TV Centr International – на три года.
Это решение вступит в силу с 24 февраля – дня, когда Россия напала на Украину.
Кстати, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль и другие чиновники призвали украинцев не верить российским фейкам, лжи и манипуляции. Взамен читать информацию с официальных сайтов Минобороны, ВСУ, МВД, МИД, Нацполиции, ГСЧС.