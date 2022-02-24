Рішення ухвалила Національна рада з електронних засобів масової інформації Латвії. Це трапилось 24 лютого.
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Латвія припинила показ російських каналів
Національна рада з електронних засобів масової інформації Латвії заборонила ретрансляцію російських каналів,
– мовиться у повідомленні.
Голова Нацради Айварс Аболіньш заявив, що мовиться про зупинку ретрансляції пропагандистських каналів:
- "Росія" – на п'ять років;
- "Росія 24" – на чотири роки.
- TV Centr Internationalм – на три роки.
Це рішення набуде чинності з 24 лютого – дня, коли Росія напала на Україну.
До речі, Володимир Зеленський, Денис Шмигаль та інші високопосадовці закликали українців не вірити російським фейкам, брехні та маніпуляції. Натомість читати інформацію з офіційний сайтів Міноборони, ЗСУ, МВС, МЗС, Нацполіції, ДСНС.