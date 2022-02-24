Два літаки F-16 Fighting Falcon ВПС Румунії виявили український літак в північній частині Румунії о 6:15 за місцевим часом.

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Після цього вони здійснили його перехоплення та ідентифікацію.

Літак Су-27 ВПС України негайно супроводили для посадки на авіабазу в Бакеу. Літак сів там о 07:05.

"Після приземлення український військовий льотчик передав себе у розпорядження румунської влади, буде вжито необхідних у таких ситуаціях юридичних заходів", – йдеться в повідомлені Міноборони Румунії.

Водночас там спростували фейки про інші випадки перетину повітряного простору Румунії українськими військовими літаками.

Окрім того, то румунська армія активувала військові командні пункти, на які покладені обов’язки щодо моніторингу ситуації та координації сил і засобів для конкретних ситуацій, які можуть виникнути. Це зробили після того, як Росія напала на Україну.