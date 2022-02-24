Два самолета F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии обнаружили украинский самолет в северной части Румынии в 6:15 по местному времени.

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После этого они осуществили его перехват и идентификацию.

Самолет Су-27 ВВС Украины немедленно сопроводили для посадки на авиабазу в Бакэу. Самолет сел там в 07:05.

"После приземления украинский военный летчик передал себя в распоряжение румынских властей, будут приняты необходимые в таких ситуациях юридические меры", – говорится в сообщении Минобороны Румынии.

В то же время там опровергли фейки о других случаях пересечения воздушного пространства Румынии украинскими военными самолетами.

Кроме того, то румынская армия активировала военные командные пункты, на которые возложены обязанности по мониторингу ситуации и координации сил и средств для конкретных ситуаций, которые могут возникнуть. Это сделали после того, как Россия напала на Украину.