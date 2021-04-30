В Славянске Донецкой области 30 апреля 2021 года открыли Почетное консульство Латвии. Дипломатическое представительство открыл председатель Комитета иностранных дел латвийского Сейма Рихардс Колс.

Почетным консулом Латвии был назначен Александр Павенко. Латвия является первым европейским государством, которое открыло консульство на Донбассе.

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Латвия открыла почетное консульство в Славянске

Церемония открытия почетного консульства Латвии в Славянске состоялась 30 апреля 2021 года. К событию присоединились:

руководители Донецкой области и города Славянск;

представители нескольких городов Донецкой области;

иностранные дипломаты, аккредитованные в Украине.

Председатель Комитета иностранных дел латвийского Сейма Рихардс Колс подчеркнул, что открытие консульства является признаком поддержки Латвии территориальной целостности Украины. Дипломатическое учреждение будет информационным пунктом, который предоставляет возможность получить информацию об образовательном, туристическом и экономическом потенциале Латвии и возможности сотрудничества с Донецкой областью.



Председатель Комитета иностранных дел Сейма Рихардс Колс / Фото Посольство Латвии в Украине

По словам латвийского дипломата, Латвия хочет развивать отношения с Донецкой областью в различных отраслях – в частности, образования и экономики. Он также выразил восторг поддержке, которую предоставляет мэр города Огре Эгилса Хельманиса Украине.

Глава латвийского города с 2014 года оказывал помощь в закупке и доставке свыше 400 тонн грузов гуманитарной помощи населению Донецкой и Луганской областей.