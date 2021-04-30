У Слов'янську Донецької області 30 квітня 2021 року відкрили почесне консульство Латвії. Дипломатичне представництво відкрив голова комітету закордонних справ латвійського Сейму Ріхардс Колс.

Почесним консулом Латвії було призначено Олександра Павенка. Латвія є першою європейською державою, яка відкрила консульство на Донбасі.

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Латвія відкрила почесне консульство в Слов'янську

Церемонія відкриття почесного консульства Латвії у Слов'янську відбулась 30 квітня 2021 року. До події долучились:

керівники Донецької області та міста Слов'янськ;

представники кількох міст Донецької області;

іноземні дипломати, акредитовані в Україні.

Голова комітету закордонних справ латвійського Сейму Ріхардс Колс підкреслив, що відкриття консульства є ознакою підтримки Латвії територіальної цілісності України. Дипломатична установа буде інформаційним пунктом, який надає можливість отримати інформацію про освітній, туристичний та економічний потенціал Латвії й можливості співпраці з Донецькою областю.



Голова комітету закордонних справ Сейму Ріхардс Колс / Фото Посольство Латвії в Україні

За словами латвійського дипломата, Латвія хоче розвивати відносини з Донецькою областю в різних галузях – зокрема, освіти й економіки. Він також висловив задоволення підтримкою, яку надає мер міста Огре Егілса Хельманіса Україні.

Очільник латвійського міста з 2014 року надавав допомогу в закупівлі та доставці понад 400 тонн вантажів гуманітарної допомоги Латвії населенню Донецької та Луганської областей.