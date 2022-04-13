Латвия поможет Украине продавать свои зерновые, что застряли на складах из-за блокировки моря

Президент Латвии Эгилс Левитс рассказал об одной из тем, которую обсуждал с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, Латвия поможет с экспортом зерновых из Украины, чтобы поток шел через порты.

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Эгилс Левитс отметил, что сразу после встречи позвонил своему правительству. Также отметил, что будет продолжать принимать все необходимые меры, чтобы получить результат от усилий.

Кроме того, он упомянул и о кандидатском статусе Украины в ЕС, который, по мнению Эгилса Левитса, очень важен.

Он сообщил, что все 4 президента, приехавшие в Киев, а также их единомышленники – выступили с требованием предоставить немедленно Украине этот статус. Важно, чтобы рассмотрение этого дела было в ускоренном формате, примерно через месяц – два услышать окончательное решение европейской комиссии. Ведь обычно это занимает годы.

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