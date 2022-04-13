Эгилс Левитс подчеркнул, что Украине необходима вооруженная и военная помощь, чтобы помочь государству защититься от врага.

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Он отметил, что сейчас Украина бьется не только за себя, но и за Европу.

Латвия поддерживает Украину и требует этого от всех стран НАТО

Мы в Латвии уже одну треть нашего годового военного бюджета в течение двух месяцев потратили на то, чтобы построить военную мощь Украины.

– сказал президент Латвии.

Левитс добавил, что есть и другие страны-члены НАТО, которые помогают Украине и это очень много значит. Но в то же время он отметил, что Украине нужна помощь всех членов Альянса.

Поэтому он призвал все страны-члены НАТО принять участие в помощи Украине и начать стране действительно эффективное и нужное оружие.

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