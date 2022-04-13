Егілс Левітс наголосив, що Україні потрібна збройна та військова допомога, щоб допомогти державі оборонитися від ворога.

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Він зауважив, що наразі Україні б'ється не лише за себе, а й за Європу.

Латвія підтримує Україну та вимагає цього ж від усіх країн НАТО

Ми в Латвії вже одну третину нашого річного військового бюджету впродовж двох місяців витратили на те, щоб побудувати військову потугу України,

– сказав президент Латвії.

Левітс додав, що є й інші країни-члени НАТО, які допомагають Україні й це дуже багато означає. Але водночас він наголосив на тому, що Україні потрібна допомога усіх членів Альянсу.

Тож він закликав усі країни-члени НАТО долучитися до допомоги Україні та почати надавати країні справді ефективну та потрібну зброю.

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