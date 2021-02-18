Восхвалял нацизм: Латвия запретила пропагандисту Соловьеву въезд в страну
Латвия запретила российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву въезд в страну. Ограничение введено на неопределенный срок.
Источник:твиттер Эдгара Ринкевичса
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что Соловьева внесли в список нежелательных лиц из-за того, что он прославлял нацизм.
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На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина России Владимира Соловьева в список нежелательных в Латвии лиц, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок,
– написал министр.
Эдгар Ринкевичс объяснил, что "прославление нацизма является неприемлемым для Латвии".
Борьба стран Балтии с пропагандой России: что известно
- В 2019 году Латвия на 3 месяца заблокировала трансляцию канала "Россия РТР" за пропаганду войны против Украины в программах "60 минут" и "Вечер с Владимиром Соловьевым".
- В феврале 2021 года страна Балтии на год запретила трансляцию телеканала "Россия РТР" на территории своей страны. Причиной этого решения стало разжигание ненависти против Украины со стороны российских пропагандистов.
- У Литвы и Эстонии тоже была напряженная ситуация с российскими СМИ. Речь идет о том, что на территории стран действовали телеканалы, которые вели российскую пропаганду. Многие из них уже закрыли.
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