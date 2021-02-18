Латвия запретила российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву въезд в страну. Ограничение введено на неопределенный срок.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что Соловьева внесли в список нежелательных лиц из-за того, что он прославлял нацизм.

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На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина России Владимира Соловьева в список нежелательных в Латвии лиц, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок,

– написал министр.

Эдгар Ринкевичс объяснил, что "прославление нацизма является неприемлемым для Латвии".

Обратите внимание! Несколько дней назад пропагандист в своей программе на российском телевидении назвал Адольфа Гитлера "смелым человеком", который "не косил от армии". Соловьев также сравнил Гитлера и оппозиционера Алексея Навального.

Борьба стран Балтии с пропагандой России: что известно

В 2019 году Латвия на 3 месяца заблокировала трансляцию канала "Россия РТР" за пропаганду войны против Украины в программах "60 минут" и "Вечер с Владимиром Соловьевым".

В феврале 2021 года страна Балтии на год запретила трансляцию телеканала "Россия РТР" на территории своей страны. Причиной этого решения стало разжигание ненависти против Украины со стороны российских пропагандистов.

У Литвы и Эстонии тоже была напряженная ситуация с российскими СМИ. Речь идет о том, что на территории стран действовали телеканалы, которые вели российскую пропаганду. Многие из них уже закрыли.

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