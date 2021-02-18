Латвія заборонила російському пропагандисту Володимиру Соловйову в'їзд до країни. Обмеження введено на невизначений термін.

Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що Соловйова внесли до списку небажаних осіб через те, що він прославляв нацизм.

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На підставі пункту 2 статті 61 Закону про імміграцію я ухвалив рішення про включення громадянина Росії Володимира Соловйова у список небажаних у Латвії осіб, встановивши заборону на в'їзд до Латвії на невизначений термін,

– написав міністр.

Едгар Рінкевичс пояснив, що "прославляння нацизму є неприйнятним для Латвії".

Зверніть увагу! Декілька днів тому пропагандист у своїй програмі на російському телебаченні назвав Адольфа Гітлера "сміливою людиною", яка "не косила від армії". Соловйов також порівняв Гітлера й опозиціонера Олексія Навального.

Боротьба країн Балтії з пропагандою Росії: що відомо

У 2019 році Латвія на 3 місяці заблокувала трансляцію каналу "Росія РТР" за пропаганду війни проти України у програмах "60 хвилин" і "Вечір з Володимиром Соловйовим".

У лютому 2021 року країна Балтії на рік заборонила трансляцію телеканалу "Росія РТР" на території своєї країни. Причиною цього рішення стало розпалювання ненависті проти України з боку російських пропагандистів.

У Литви та Естонії також була напружена ситуація з російськими ЗМІ. Мовиться про те, що на території країн діяли телеканали, які вели російську пропаганду. Чимало з них уже закрили.

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