Вихваляв нацизм: Латвія заборонила пропагандисту Соловйову в'їзд до країни
Латвія заборонила російському пропагандисту Володимиру Соловйову в'їзд до країни. Обмеження введено на невизначений термін.
Джерело:твітер Едгара Рінкевичса
Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що Соловйова внесли до списку небажаних осіб через те, що він прославляв нацизм.
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На підставі пункту 2 статті 61 Закону про імміграцію я ухвалив рішення про включення громадянина Росії Володимира Соловйова у список небажаних у Латвії осіб, встановивши заборону на в'їзд до Латвії на невизначений термін,
– написав міністр.
Едгар Рінкевичс пояснив, що "прославляння нацизму є неприйнятним для Латвії".
Боротьба країн Балтії з пропагандою Росії: що відомо
- У 2019 році Латвія на 3 місяці заблокувала трансляцію каналу "Росія РТР" за пропаганду війни проти України у програмах "60 хвилин" і "Вечір з Володимиром Соловйовим".
- У лютому 2021 року країна Балтії на рік заборонила трансляцію телеканалу "Росія РТР" на території своєї країни. Причиною цього рішення стало розпалювання ненависті проти України з боку російських пропагандистів.
- У Литви та Естонії також була напружена ситуація з російськими ЗМІ. Мовиться про те, що на території країн діяли телеканали, які вели російську пропаганду. Чимало з них уже закрили.
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