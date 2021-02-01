Президент Латвії Егілс Левітс закликав ЄС ввести санкції проти осіб, які причетні до жорстокого придушення протестів у Росії. На його думку, буде правильно надати простим людям символічну й політичну підтримку.

Джерело: DW

Глава прибалтійської держави вважає, що саме зараз той час, коли слід розглянути можливість застосувати проти Росії санкції, які схвалили минулого року.

Читайте також Волю для протестувальників: країни Балтії закликали ЄС ввести санкції проти Росії

Нові санкції проти Росії

У 2020 році Євросоюз ухвалив санкційний механізм, який дозволяє:

Заморожувати майно;

запроваджувати візові заборони щодо осіб, які грубо порушують права людини або отримують вигоду від цього.

Левітс нагадав про досвід країн Балтії, які 30 років тому здобули незалежність від СРСР завдяки демократичному руху. Він додав, що зараз правильно буде надати людям в Росії символічну і політичну підтримку.

Це надзвичайно важливо, це зміцнює дух руху за демократію,

– пояснив політик.

Силовики жорстоко придушують мирні протести у Росії