Президент Латвии Эгилс Левитс призвал ЕС ввести санкции против лиц, причастных к жестокому подавлению протестов в России. По его мнению, будет правильно оказать простым людям символическую и политическую поддержку.

Источник: DW

Глава прибалтийского государства считает, что именно сейчас то время, когда следует рассмотреть возможность применить против России санкции, которые одобрили в прошлом году.

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Новые санкции против России

В 2020 году Евросоюз принял санкционный механизм, который позволяет:

Замораживать имущество;

вводить визовые запреты в отношении лиц, которые грубо нарушают права человека или получают выгоду от этого.

Левитс напомнил об опыте стран Балтии, которые 30 лет назад обрели независимость от СССР благодаря демократическому движению. Он добавил, что сейчас правильно будет оказать людям в России символическую и политическую поддержку.

Это чрезвычайно важно, это укрепляет дух движения за демократию,

– пояснил политик.

Силовики жестоко подавляют мирные протесты в России