Латвия запретила въезд российским пропагандистам Ксении Собчак и ее мужу

Об этом сообщила глава МИД Латвии Байба Браже в социальной сети X.

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Что известно о решении Латвии?

Соответствующее решение дипломатическое ведомство страны приняло в соответствии со статьей 104, частью 3 Закона об иммиграции. Конкретных оснований и мотивов такого шага внешнеполитическое ведомство пока не обнародовало.

В соответствии со статьей 104, частью 3 Закона об иммиграции, я включила граждан Российской Федерации Ксению Собчак и Константина Богомолова в список лиц, нежелательных для Латвии, и запретила им въезд в Латвию на неопределенный срок– написала Браже.

Это решение является частью последовательной политики Риги по ограничению доступа на свою территорию для публичных деятелей из страны-агрессора. Напомним, 18 сентября министр иностранных дел включила в список нежелательных лиц хоккеиста Александра Овечкина и близкого к главе Кремля Владимиру Путину олигарха Умара Кремлева.

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Почему известны пропагандисты?

Ксения Собчак – российская журналистка, телеведущая и бывшая политик. Ранее она вела телешоу, а в 2018 году баллотировалась на президентских выборах в России. Она является дочерью бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и крестницей Владимира Путина.

В 2018 году пропагандистка попала в базу сайта"Миротворец", поскольку после аннексии незаконно посещала полуостров. Также в 2022 году Собчак обвинила украинцев в "нацизме".

Ее муж Константин Богомолов – российский театральный и кинорежиссер, а также бывший руководитель московского Театра на Малой Бронной. В 2025 году гражданин страны-агрессора заявлял, что внимательно следит за российско-украинской войной, которую он назвал "удачей поколения", поскольку там якобы разворачивается "героическая история"

Напомним, по сообщениям Reuters, в течение последних недель Пентагон призвал несколько стран НАТО смягчить риторику в отношении России. В США считают, что резкие заявления подрывают безопасность Европы. Среди стран, получивших сигнал из Вашингтона, – Литва, Латвия и Эстония.