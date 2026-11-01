Латвія заборонила в'їзд російським пропагандистам Ксенії Собчак та її чоловікові

Про це повідомила очільниця МЗС Латвії Байба Браже у соцмережі X.

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Що відомо про рішення Латвії?

Відповідне рішення дипломатичне відомство країни ухвалило згідно зі статтею 104, частиною 3 Закону про імміграцію. Конкретних підстав та мотивів такого кроку зовнішньополітичне відомство наразі не оприлюднило.

Відповідно до статті 104, частини 3 Закону про імміграцію, я включила громадян Російської Федерації Ксенію Собчак і Костянтина Богомолова до списку осіб, небажаних для Латвії, та заборонив їм в'їзд до Латвії на невизначений термін– написала Браже.

Це рішення є частиною послідовної політики Риги щодо обмеження доступу до своєї території для публічних діячів із країни-агресорки. Нагадаємо, 18 вересня міністерка закордонних справ включила до списку небажаних осіб хокеїста Олександра Овечкіна та близького до очільника Кремля Володимира Путіна олігарха Умара Кремльова.

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Чим відомі пропагандисти?

Ксенія Собчак є російською журналісткою, телеведучою та колишньою політикинею. Раніше вона вела телешоу, а у 2018 році балотувалася на президентських виборах у Росії. Вона є донькою колишнього мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака та похресницею Володимира Путіна.

У 2018 році пропагандистка потрапила до бази сайту "Миротворець", бо після анексії незаконно відвідувала півострів. Також у 2022 році Собчак звинуватила українців у "нацизмі".

Її чоловік Костянтин Богомолов є російським режисером театру та кіно, а також колишнім керівником московського Театру на Малій Бронній. У 2025 році громадянин країни-агресорки казав, що уважно стежить за російсько-українською війною, яку він назвав "удачею покоління", бо там нібито відбувається "героїчна історія"

Нагадаємо, за повідомленнями Reuters, упродовж останніх тижнів Пентагон закликав кілька країн НАТО пом'якшити риторику щодо Росії. У США вважають, що різкі заяви підривають безпеку Європи. Серед країн, які отримали сигнал від Вашигтону є Литва, Латвія та Естонія.