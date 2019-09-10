Латвия займется реабилитацией участников АТО – Нацгвардия

В понедельник в Латвии на реабилитацию отправились украинские военные. Среди них – один действующий представитель Нацгвардии Украины, и двое бойцов, которые проходили службу в Нацгвардии в 2014-2015 годах.

В Нацгвардии Украины сообщили, что медицинское восстановление нацгвардийцы будут проходить в Национальном реабилитационном центре "Вайвара", который расположен в Юрмале. Это лечебное учреждение занимается восстановлением ортопедических возможностей людей, получивших травмы и повреждения конечностей тела и пользуются протезами.

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Все трое бойцов, которые отправились на реабилитацию в Латвию, в свое время участвовали в проведении антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. Во время выполнения боевых задач военные получили ранения различной степени тяжести, в результате чего им пришлось ампутировать некоторые части тела. После этого гвардейцы проходили лечение в государственных учреждениях и за рубежом. Все они сейчас используют протезы.

Отмечается, что вместе с гвардейцами восстановления в центре "Вайвара" будут проходить собратья из Вооруженных сил Украины.

Бывший контрактник отдельного отряда специального назначения "Азов" мариупольского полка Нацгвардии Олег Петренко отметил, что такого рода реабилитация крайне важна для бойцов, поскольку им приходится приспосабливаться к протезам, которые они вынуждены использовать после полученных травм.

Нужно уметь правильно пользоваться и настраивать протез. При том, что со временем тело меняется. Ты можешь набирать вес, или терять его, так же и протез нужно приспосабливать,

– заметил нацгвардиец.

Реабилитация в Юрмале стала возможна благодаря программе Правительства Латвии медицинской реабилитации военнослужащих ВСУ и других военных формирований, участвовавших в проведении антитеррористической операции (Операции Объединенных сил).

Стоит отметить, что с начала участия военных Национальной гвардии в АТО и ООС почти сто военных прошли медицинскую реабилитацию за рубежом.