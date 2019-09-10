Латвія займеться реабілітацією учасників АТО – Нацгвардія

У понеділок до Латвії на реабілітацію вирушили українські військові. Серед них – один чинний представник Нацгвардії України, та двоє бійців, які проходили службу в Нацгвардії у 2014-2015 роках.

У Нацгвардії України повідомили, що медичне відновлення нацгвардійці проходитимуть в Національному реабілітаційному центрі "Вайварі", який розташований у Юрмалі. Цей лікувальний заклад займається відновленням ортопедичних можливостей людей, які отримали травми та пошкодження кінцівок тіла й користуються протезами.

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Усі троє бійців, які відправилися на реабілітацію у Латвію, свого часу брали участь у проведенні антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях. Під час виконання бойових завдань військові отримали поранення різного ступеня тяжкості, внаслідок чого їм довелося ампутувати деякі частини тіла. Після цього гвардійці проходили лікування у державних закладах і за кордоном. Усі вони наразі використовують протези.

Зазначається, що разом з гвардійцями відновлення у центрі "Вайварі" проходитимуть побратими зі Збройних сил України.

Колишній контрактник окремого загону спеціального призначення "Азов" маріупольського полку Нацгвардії Олег Петренко наголосив, що такого роду реабілітація є вкрай важливою для бійців, оскільки їм доводиться пристосовуватися до протезів, які вони змушені використовувати після отриманих травм.

Потрібно вміти правильно користуватися та налаштовувати протез. При тому, що з часом тіло змінюється. Ти можеш набирати вагу, або втрачати її, так само і протез потрібно пристосовувати,

– зауважив нацгвардієць.

Реабілітація у Юрмалі стала можлива завдяки програмі Уряду Латвії медичної реабілітації для військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, які брали участь у проведенні антитерористичній операції (Операції Об’єднаних сил).

Варто зазначити, що від початку участі військових Національної гвардії в АТО та ООС майже сто військових пройшли медичну реабілітацію за кордоном.