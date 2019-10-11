Латвию возмутили планы Кремля праздновать "освобождение" Риги

Министерство иностранных дел Латвии назвало враждебными действиями запланированные фейерверки в Москве по случаю 75-летия "освобождения" Риги войсками СССР во время советско-германской войны.

Приход Красной Армии означал восстановление советской оккупации, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на МИД Латвии.

Это интересно: Латвия организует встречу парламентариев стран, которые против возвращения России в ПАСЕ

Фейерверки запланированы в Москве 13 октября.

Приветствуя уничтожение нацизма, мы напоминаем миру, что для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости состоялось почти через 50 лет,

– отмечают в МИД страны.

Что еще нужно знать о ситуации в Латвии?

В Латвии будут штрафовать за ношение нацистской и советской формы и символики. За нарушение закона будут выносить предупреждение или взимать штраф в размере до 70 штрафных единиц (одна равна 5 евро). Для юридических лиц – штраф до 580 штрафных единиц.

Латвийский парламент вместе с правительством готовят предложения по полному переходу на обучение на латышском языке на всех уровнях образования. Русский является языком домашнего общения для более чем трети жителей Латвии.

Для сравнения: в соседней Эстонии его называют родным примерно 30% жителей, а в Литве только около 7% говорят на русском в семье.