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      Латвию возмутили планы Кремля праздновать "освобождение" Риги

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      МИД Латвии опротестовал празднование "освобождения" Риги в Москве
      МИД Латвии опротестовал празднование "освобождения" Риги в Москве / sputniknewslv.com

      Министерство иностранных дел Латвии назвало враждебными действиями запланированные фейерверки в Москве по случаю 75-летия "освобождения" Риги войсками СССР во время советско-германской войны.

      Приход Красной Армии означал восстановление советской оккупации, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на МИД Латвии.

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      Фейерверки запланированы в Москве 13 октября.

      Приветствуя уничтожение нацизма, мы напоминаем миру, что для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости состоялось почти через 50 лет,
       отмечают в МИД страны.

      Что еще нужно знать о ситуации в Латвии?

      • В Латвии будут штрафовать за ношение нацистской и советской формы и символики. За нарушение закона будут выносить предупреждение или взимать штраф в размере до 70 штрафных единиц (одна равна 5 евро). Для юридических лиц – штраф до 580 штрафных единиц.
      • Латвийский парламент вместе с правительством готовят предложения по полному переходу на обучение на латышском языке на всех уровнях образования. Русский является языком домашнего общения для более чем трети жителей Латвии.

      Для сравнения: в соседней Эстонии его называют родным примерно 30% жителей, а в Литве только около 7% говорят на русском в семье.

      blog_ava
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      11 октября
      3823
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России История Латвия
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