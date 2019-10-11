Латвію обурили плани Кремля святкувати "визволення" Риги

Міністерство закордонних справ Латвії назвала ворожими діями заплановані феєрверки у Москві з нагоди 75-ліття "звільнення" Риги військами СРСР під час радянсько-німецької війни.

Прихід Червоної Армії означав відновлення радянської окупації, про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на МЗС Латвії.

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Феєрверки заплановані в Москві 13 жовтня.

Вітаючи знищення нацизму, ми нагадуємо світові, що для Латвії, Литви та Естонії відновлення свободи та незалежності відбулося майже через 50 років,

– наголошують у МЗС країни.

Що ще треба знати про ситуацію у Латвії?

У Латвії штрафуватимуть за носіння нацистської і радянської форми та символіки. За порушення закону будуть виносити попередження або стягувати штраф у розмірі до 70 штрафних одиниць (одна дорівнює 5 євро). Для юридичних осіб – штраф до 580 штрафних одиниць.

Латвійський парламент разом з урядом готують пропозиції щодо повного переходу на навчання латиською мовою на всіх рівнях освіти. Російська є мовою домашнього спілкування для більш ніж третини жителів Латвії.

Для порівняння: у сусідній Естонії її називають рідною приблизно 30% жителів, а у Литві лише близько 7% говорять російською у сім'ї.