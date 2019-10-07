Латвія організовує зустріч парламентарів країн, які проти повернення Росії до ПАРЄ

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков провів зустріч з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Під час цієї зустрічі політики, зокрема, обговорили співпрацю між державами і підтримку України Латвією у ПАРЄ.

Разумков подякував главі латиського МЗС за всебічну підтримку України у питаннях територіальної цілісності та суверенітету, а також підкреслив, що багаторічні дружні відносини між країнами будуть ефективно розвиватися і надалі, повідомляє сайт Верховної Ради.

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Окремо Дмитро Разумков подякував за організацію засідання у Ризі за участю парламентів низки європейський держав:

Латвії;

Литви;

Естонії;

Грузії;

Польщі;

Великої Британії;

України;

Швеції;

Данії.

Під час такого засідання парламентарі держав обговорять подальші свої дії щодо рішення Парламентської асамблеї Ради Європи про повернення російської делегації.

України вдячна вам, як представнику Латвії, за послідовну позицію щодо російської агресії на Сході України і анексії Криму, а також у питаннях повернення Росії до ПАРЄ,

– сказав Разумков.

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Крім того, спікер Верховної Ради подякував латвійській стороні за надання значної допомоги у реабілітації українських військових, які отримали поранення на Сході України. Він також відзначив допомогу Латвії в організації відпочинку для дітей із сімей військовослужбовців, чиї батьки загинули або отримали поранення в ході ООС чи АТО.



Зустріч української та латиської делегацій / фото: апарат Верховної Ради

Зі свого боку глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс відзначив високий рівень співпраці між вертикалями влади в Україні та високий темп законодавчих змін. Він побажав успіхів у втіленні реформ та запросив українську парламентську делегацію до Латвії.



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