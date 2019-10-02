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      Україна разом із Грузією та країнами Балтії утворила групу в ПАРЄ

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      У ПАРЄ утворили групу Baltic Plus
      У ПАРЄ утворили групу Baltic Plus / пресслужба Сейму Литви

      Утворення назвали Baltic Plus та пообіцяли дотримуватися засудження російської політики окупації і анексії Криму. Раніше країни-учасники новоствореної групи – Литва, Латвія, Естонія і Грузія – підтримали Україну у її демарші в ПАРЄ.

      Також члени групи засуджують політику невизнання тривалої військової окупації Донбасу, а також територій Грузії і Молдови. Про це повідомляє пресслужба литовського Сейму.

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      Окрім того, делегації-учасники групи відмовилися від участі в офіційних святкуваннях 70-річчя утворення Ради Європи в "знак протесту проти заперечення цінностей Ради Європи і потурання зневажливим претензіям Росії і фінансовому саботажу".

      Осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи триває у Страсбурзі від 1 до 4 жовтня. Новий склад української делегації не буде брати участі у сесії через повернення російської делегації до Асамблеї. До українського бойкоту також приєднались Латвія, Литва, Естонія та Грузія.

      Що відомо про новий скандал з Україною в ПАРЄ? Українська делегація не братиме участь у черговій сесії у Парламентській асамблеї Ради Європи. Щоправда, Україна проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ.

      Крім того, представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії. Проте у бік нової делегації надійшов лист з роз'ясненнями від секретаріату ПАРЄ, в якому ставлять під сумнів повноваження старої делегації.

      Відтак українська делегація може позбутися права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії, якщо не відправить туди склад нової делегації.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики ПАРЄ Литва Латвія Естонія Новини Грузії Скандал
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