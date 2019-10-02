Україна разом із Грузією та країнами Балтії утворила групу в ПАРЄ

Утворення назвали Baltic Plus та пообіцяли дотримуватися засудження російської політики окупації і анексії Криму. Раніше країни-учасники новоствореної групи – Литва, Латвія, Естонія і Грузія – підтримали Україну у її демарші в ПАРЄ.

Також члени групи засуджують політику невизнання тривалої військової окупації Донбасу, а також територій Грузії і Молдови. Про це повідомляє пресслужба литовського Сейму.

Демарш набирає обертів: Польща також приєдналась до бойкоту в ПАРЄ через РФ

Окрім того, делегації-учасники групи відмовилися від участі в офіційних святкуваннях 70-річчя утворення Ради Європи в "знак протесту проти заперечення цінностей Ради Європи і потурання зневажливим претензіям Росії і фінансовому саботажу".

Осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи триває у Страсбурзі від 1 до 4 жовтня. Новий склад української делегації не буде брати участі у сесії через повернення російської делегації до Асамблеї. До українського бойкоту також приєднались Латвія, Литва, Естонія та Грузія.

Що відомо про новий скандал з Україною в ПАРЄ? Українська делегація не братиме участь у черговій сесії у Парламентській асамблеї Ради Європи. Щоправда, Україна проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ.



Крім того, представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії. Проте у бік нової делегації надійшов лист з роз'ясненнями від секретаріату ПАРЄ, в якому ставлять під сумнів повноваження старої делегації.



Відтак українська делегація може позбутися права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії, якщо не відправить туди склад нової делегації.