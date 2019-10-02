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      Украина вместе с Грузией и странами Балтии создала группу в ПАСЕ

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      В ПАСЕ образовали группу Baltic Plus
      В ПАСЕ образовали группу Baltic Plus / Пресс-служба Сейма Литвы

      Образование назвали Baltic Plus и пообещали соблюдать осуждение российской политики оккупации и аннексии Крыма. Ранее страны-участники новосозданной группы – Литва, Латвия, Эстония и Грузия поддержали Украину в ее демарше в ПАСЕ.

      Также члены группы осуждают политику непризнания длительной военной оккупации Донбасса, а также территорий Грузии и Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба литовского Сейма.

      Демарш набирает обороты: Польша также присоединилась к бойкоту в ПАСЕ из-за РФ

      Кроме того, делегации-участники группы отказались от участия в официальных празднованиях 70-летия образования Совета Европы в знак протеста "против отрицания ценностей Совета Европы и попустительства пренебрежительным претензиям России и финансового саботажа".

      Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в Страсбурге с 1 по 4 октября. Новый состав украинской делегации не будет принимать участия в сессии из-за возвращения российской делегации в Ассамблею. К украинскому бойкоту также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия.

      Что известно о новом скандале с Украиной в ПАСЕ?Украинская делегация не будет участвовать в очередной сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы. Правда, Украина будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ.

      Кроме того, представители старой делегации по привычной для Ассамблеи практике сохраняют право участвовать в работе сессии. Однако новой делегации поступило письмо с разъяснениями от секретариата ПАСЕ, в котором ставят под сомнение полномочия старой делегации.

      Украинская делегация может лишиться права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии, если не отправит туда состав новой делегации.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Литва ПАСЕ Скандал Новости Грузии Эстония Латвия
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