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      Демарш набирає обертів: Польща також приєдналась до бойкоту в ПАРЄ через РФ

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      Польща приєдналася до бойкоту в ПАРЄ
      Польща приєдналася до бойкоту в ПАРЄ / DW

      Польська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи також підтримала бойкот урочистостей. Протест через повернення Росії до організації набирає обертів.

      Про рішення польської делегації написав нардеп Олексій Гончаренко на своїй фейсбук-сторінці. 

      Варто знати: Було три варіанти: у "Слузі народу" розкрили деталі бойкоту України в ПАРЄ

      Цього року відзначають 70-річчя створення Ради Європи. Першого жовтня на найвищому національному і міжнародному рівні у Страсбурзькій опері відбудуться урочистості із цієї нагоди. На церемонію запрошені близько 1200 високоповажних гостей. Серед них – президент Франції Еммануель Макрон.

      Делегація Польщі також бойкотує святкування 70-річчя Ради Європи. Це вже шоста країна. Працюємо далі,
      – написав він. 

      Осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи триває у Страсбурзі від 1 до 4 жовтня. Новий склад української делегації не буде брати участі у сесії через повернення російської делегації до Асамблеї.

      До бойкоту також приєднались Латвія, Литва, Естонія та Грузія. 

      Зазначимо, 17 вересня Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ. Вона складатиметься з 12 народних депутатів, а очолила делегацію народна депутатка від найбільшої парламентської фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

      Який скандал виник з українською делегацією у ПАРЄ?
      Українська делегація не братиме участь у черговій сесії у Парламентській асамблеї Ради Європи. Щоправда, Україна проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ.

      Крім того, у Раді підкреслювали, що представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії Проте у бік нової делегації надійшов лист з роз'ясненнями від секретаріату ПАРЄ, в якому ставлять під сумнів повноваження старої делегації.

      Відтак українська делегація може позбутися права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії, якщо не відправить туди склад нової делегації.

      ПАРЄ голосування повернення Росії
      Хто голосував за повернення Росії до складу ПАРЄ/ Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики ПАРЄ Новини Польщі
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