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      Було три варіанти: у "Слузі народу" розкрили деталі бойкоту України в ПАРЄ

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      Кравчук розповіла про рішення України влаштувати демарш у ПАРЄ
      Кравчук розповіла про рішення України влаштувати демарш у ПАРЄ / Фото з Facebook

      Україна розглядала три варіанти відповіді на повернення делегації Росії у Парламентську асамблею Ради Європи. Згодом нардепи Верховної Ради вирішили взагалі відмовитись від участі в осіннній сесії ПАРЄ,

      Народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук зауважила, що українська делегація більшістю голосів вирішила бойкотувати відкриття сесії ПАРЄ, передає "Обозреватель". При цьому, нардепи розглядали кілька варіантів.

      Важливо: Сесія ПАРЄ без України і з Росією: що робитиме нова українська делегація

      Просто взяти участь без будь-яких зауважень – це означатиме, що ніякої проблеми немає. Україна у залі і, відповідно, знімаються взагалі всі питання щодо ситуації, яка виникла після червня. Україна – єдина країна, в якої анексували територію, було понад 10 резолюцій ПАРЄ з цього приводу. Очевидно, це було б дуже дивно з нашого боку – погодитися, ніби нічого не було,
      – сказала депутатка.

      Другий варіант, який розглядала українська сторона, – ухвалити вірчі грамоти і стати офіційною делегацією, але не брати участі в якихось офіційних заходах ПАРЄ. За словами Кравчук, це досить гібридний варіант і навряд чи він зміг би привернути потрібну увагу.

      Третій варіант, який і обрала делегація України – до січня не ухвалювати офіційний статус.

      До теми: Президентка ПАРЄ відреагувала на бойкот української делегації

      Попри бойкот, у Страсбуг поїхала новообрана глава делегації Єлизавета Ясько. Там вона проведе низку зустрічей з делегаціями, які підтримують Україну.

      "Відповідно, маючи таку чітку позицію, до нас також звертаються делегації з інших країн. Наприклад, Литва запропонувала представляти інтереси в комітетах. Грузія відмовилася їхати взагалі як делегація", – додала Кравчук.

      Важливо! З 30 вересня до 4 жовтня у Страсбурзі проходить осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Новий склад української делегації не буде брати участі у сесії через повернення російської делегації до Асамблеї.

      Новий скандал з Україною в ПАРЄ: що відомо?17 вересня Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ. Вона складатиметься з 12 народних депутатів, а очолила делегацію народна депутатка від найбільшої парламентської фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

      Згодом українська делегація відмовилася брати участь у черговій сесії у Парламентській асамблеї Ради Європи, що проходитиме з 30 вересня по 4 жовтня. Щоправда, Україна проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ. Крім того, у Раді підкреслювали, що представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії.

      Хто голосував за повернення Росії до складу ПАРЄ
      Хто голосував за повернення Росії до складу ПАРЄ / інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу ПАРЄ Україна – Росія Європа
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