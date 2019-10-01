Было три варианта: в "Слуге народа" раскрыли детали бойкота Украины в ПАСЕ

Украина рассматривала три варианта ответа на возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Впоследствии нардепы Верховной Рады решили вообще отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ.

Народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук отметила, что украинская делегация большинством голосов решила бойкотировать открытие сессии ПАСЕ, передает "Обозреватель". При этом, нардепы рассматривали несколько вариантов.

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Просто принять участие без каких-либо замечаний – это будет означать, что никакой проблемы нет. Украина в зале и, соответственно, снимаются вообще все вопросы по ситуации, которая возникла после июня. Украина – единственная страна, у которой аннексировали территорию, было более 10 резолюций ПАСЕ по этому поводу. Очевидно, это было бы весьма странно с нашей стороны – согласиться, будто ничего не было,

– сказала депутат.

Второй вариант, который рассматривала украинская сторона, – принять верительные грамоты и стать официальной делегацией, но не принимать участия в каких-то официальных мероприятиях ПАСЕ. По словам Кравчук, это довольно гибридный вариант и вряд ли он смог бы привлечь нужное внимание.

Третий вариант, который и избрала делегация Украины – до января не принимать официальный статус.

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Несмотря на бойкот, в Страсбуг поехала новоизбранная глава делегации Елизавета Ясько. Там она проведет ряд встреч с делегациями, которые поддерживают Украину.

"Соответственно, имея такую четкую позицию, к нам также обращаются делегации из других стран. Например, Литва предложила представлять интересы в комитетах. Грузия отказалась ехать вообще как делегация", – добавила Кравчук.

Важно! С 30 сентября по 4 октября в Страсбурге проходит осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Новый состав украинской делегации не будет принимать участия в сессии из-за возвращения российской делегации в Ассамблею.

Новый скандал с Украиной в ПАСЕ: что известно?17 сентября Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ. Она будет состоять из 12 народных депутатов, а возглавила делегацию народный депутат от крупнейшей парламентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.



Впоследствии украинская делегация отказалась участвовать в очередной сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая будет проходить с 30 сентября по 4 октября. Правда, Украина будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ. Кроме того, в Раде подчеркивали, что представители старой делегации по привычной для Ассамблеи практике сохраняют право участвовать в работе сессии.



Кто голосовал за возвращение России в состав ПАСЕ / инфографика 24 канала