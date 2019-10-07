Латвия организует встречу парламентариев стран, которые против возвращения России в ПАСЕ
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков провел встречу с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Во время этой встречи политики, в частности, обсудили сотрудничество между государствами и поддержку Украины Латвией в ПАСЕ.
Разумков поблагодарил главу латышского МИД за всестороннюю поддержку Украины в вопросах территориальной целостности и суверенитета, а также подчеркнул, что многолетние дружественные отношения между странами будут эффективно развиваться и в дальнейшем, сообщает сайт Верховной Рады.
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Отдельно Дмитрий Разумков поблагодарил за организацию заседания в Риге с участием парламентов ряда европейский государств:
- Латвии;
- Литвы;
- Эстонии;
- Грузии;
- Польши;
- Великобритании;
- Украины;
- Швеции;
- Дании.
Во время такого заседания парламентарии государств обсудят дальнейшие свои действия по решению Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении российской делегации.
Украина благодарна вам, как представителю Латвии, за последовательную позицию относительно российской агрессии на Востоке Украины и аннексии Крыма, а также в вопросах возвращения России в ПАСЕ,
– сказал Разумков.
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Кроме того, спикер Верховной Рады поблагодарил латвийскую сторону за предоставление значительной помощи в реабилитации украинских военных, которые получили ранения на Востоке Украины. Он также отметил помощь Латвии в организации отдыха для детей из семей военнослужащих, чьи родители погибли или получили ранения в ходе ООС или АТО.
Встреча украинской и латышской делегаций / фото: аппарат Верховной Рады
Со своей стороны глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил высокий уровень сотрудничества между вертикалями власти в Украине и высокий темп законодательных изменений. Он пожелал успехов в воплощении реформ и пригласил украинскую парламентскую делегацию в Латвию.
Кто поддержал и кто был против возвращения России в ПАСЕ / инфографика 24 канала