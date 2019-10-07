Латвия организует встречу парламентариев стран, которые против возвращения России в ПАСЕ

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков провел встречу с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Во время этой встречи политики, в частности, обсудили сотрудничество между государствами и поддержку Украины Латвией в ПАСЕ.

Разумков поблагодарил главу латышского МИД за всестороннюю поддержку Украины в вопросах территориальной целостности и суверенитета, а также подчеркнул, что многолетние дружественные отношения между странами будут эффективно развиваться и в дальнейшем, сообщает сайт Верховной Рады.

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Отдельно Дмитрий Разумков поблагодарил за организацию заседания в Риге с участием парламентов ряда европейский государств:

Латвии;

Литвы;

Эстонии;

Грузии;

Польши;

Великобритании;

Украины;

Швеции;

Дании.

Во время такого заседания парламентарии государств обсудят дальнейшие свои действия по решению Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении российской делегации.

Украина благодарна вам, как представителю Латвии, за последовательную позицию относительно российской агрессии на Востоке Украины и аннексии Крыма, а также в вопросах возвращения России в ПАСЕ,

– сказал Разумков.

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Кроме того, спикер Верховной Рады поблагодарил латвийскую сторону за предоставление значительной помощи в реабилитации украинских военных, которые получили ранения на Востоке Украины. Он также отметил помощь Латвии в организации отдыха для детей из семей военнослужащих, чьи родители погибли или получили ранения в ходе ООС или АТО.



Встреча украинской и латышской делегаций / фото: аппарат Верховной Рады

Со своей стороны глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил высокий уровень сотрудничества между вертикалями власти в Украине и высокий темп законодательных изменений. Он пожелал успехов в воплощении реформ и пригласил украинскую парламентскую делегацию в Латвию.



Кто поддержал и кто был против возвращения России в ПАСЕ / инфографика 24 канала