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      Латвия организует встречу парламентариев стран, которые против возвращения России в ПАСЕ

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      Разумков встретился с главой МИД Латвии Ринкевичсом
      Разумков встретился с главой МИД Латвии Ринкевичсом / Верховная Рада

      Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков провел встречу с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Во время этой встречи политики, в частности, обсудили сотрудничество между государствами и поддержку Украины Латвией в ПАСЕ.

      Разумков поблагодарил главу латышского МИД за всестороннюю поддержку Украины в вопросах территориальной целостности и суверенитета, а также подчеркнул, что многолетние дружественные отношения между странами будут эффективно развиваться и в дальнейшем, сообщает сайт Верховной Рады.

      К слову: Из-за Украины ряд стран присоединились к бойкоту официальных мероприятий в ПАСЕ

      Отдельно Дмитрий Разумков поблагодарил за организацию заседания в Риге с участием парламентов ряда европейский государств:

      • Латвии;
      • Литвы;
      • Эстонии;
      • Грузии;
      • Польши;
      • Великобритании;
      • Украины;
      • Швеции;
      • Дании.

      Во время такого заседания парламентарии государств обсудят дальнейшие свои действия по решению Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении российской делегации.

      Украина благодарна вам, как представителю Латвии, за последовательную позицию относительно российской агрессии на Востоке Украины и аннексии Крыма, а также в вопросах возвращения России в ПАСЕ,
      – сказал Разумков.

      Интересно: Украина вместе с Грузией и странами Балтии создала группу в ПАСЕ

      Кроме того, спикер Верховной Рады поблагодарил латвийскую сторону за предоставление значительной помощи в реабилитации украинских военных, которые получили ранения на Востоке Украины. Он также отметил помощь Латвии в организации отдыха для детей из семей военнослужащих, чьи родители погибли или получили ранения в ходе ООС или АТО.

      Разумков зустрівся з Рінкевичсом
      Встреча украинской и латышской делегаций / фото: аппарат Верховной Рады

      Со своей стороны глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил высокий уровень сотрудничества между вертикалями власти в Украине и высокий темп законодательных изменений. Он пожелал успехов в воплощении реформ и пригласил украинскую парламентскую делегацию в Латвию.

      повернення Росії до ПАРЄ – хто підтримав
      Кто поддержал и кто был против возвращения России в ПАСЕ / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Эстония Литва Украина – Россия Новости России ПАСЕ Латвия Дмитрий Разумков Верховная Рада Новости Украины Новости политики Дания Швеция Великобритания Новости Польши Новости Грузии
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