Лауреатом премии имени Василия Стуса стал Борис Гудзяк

Лауреатом премии имени Василия Стуса в 2018 году стал епископ Украинской греко-католической церкви, президент Украинского католического университета Борис Гудзяк. Об этом стало известно 26 августа во время торжественной церемонии в Национальном музее Тараса Шевченко.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Стус близкий, его премия – не декорация, а скорее императив. Стус – живая история и позиция, его премия – вызов и обязанность. Это наше время и, к сожалению, наши дилеммы. It's the present. Особенно сейчас, когда за полярным кругом наказывается Олег Сенцов, перейдя еще одну нечеловеческую отметку боли и страданий – сто дней голодовки. Стус умер при до сих пор невыясненных обстоятельствах, во время сухой голодовки, как он тогда сказал "до конца", – сказал Гудзяк в своей речи во время получения премии.

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"Стус настаивал на правде, когда царила диктатура лжи. Он был способен сделать нравственный выбор, окруженный аморальным большинством", – добавил епископ УГКЦ

За что вручают премию имени Василия Стуса?

Премия была основана в 1989 году Украинской ассоциацией независимой творческой интеллигенции во главе с Евгением Сверстюком (1928-2014). С 2015 года премией занимается Украинский ПЕН, а также Киево-Могилянская бизнес-школа и издательство "Дух и Литера". Премия присуждается ежегодно авторам (литераторам, художникам, режиссерам) независимо от места жительства, прижизненно, за особый вклад в украинскую культуру и стойкость гражданской позиции.