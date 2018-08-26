Лауреатом Премії імені Василя Стуса став Борис Ґудзяк

Лауреатом Премії імені Василя Стуса 2018 року став єпископ Української греко-католицької церкви, президент Українського католицького університету Борис Ґудзяк. Про це стало відомо 26 серпня під час урочистої церемонії у Національному музеї Тараса Шевченка.

Про це повідомляє "Українська правда".

"Стус близький, його премія – не декорація, а радше імператив. Стус – жива історія і позиція, його премія – виклик і обов’язок. Це наш час і, на жаль, наші дилеми. It’s the present. Особливо зараз, коли за полярним колом карається Олег Сенцов, перейшовши ще одну нелюдську відмітку болю і страждань – сто днів голодування. Стус помер за досі нез’ясованих обставин, під час сухого голодування, як він тоді сказав "до кінця", – сказав Ґудзяк у своїй промові під час отримання премії.

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"Стус настоював на правді, коли панувала диктатура брехні. Він був здатен зробити моральний вибір, оточений аморальною більшістю", – додав єпископ УГКЦ

За що вручають Премію імені Василя Стуса? Премія була заснована 1989 року Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком (1928-2014). З 2015 року Премією опікується Український ПЕН, а також Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера".



Премія присуджується щороку авторам (літераторам, митцям, режисерам) незалежно від місця проживання, прижиттєво, за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції.