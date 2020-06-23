Пока соседи-фермеры высаживали кукурузу и подсолнечник, семья Гончаровых пошла на эксперимент и просто за своим забором создала новую туристическую жемчужину собственными силами. Они высадили поле лаванды у себя дома.

Туда сразу хлынули туристы. Подробнее об этом – в материале журналистов 24 канала.

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Лавандовое поле разлилось просто за забором семьи Гончаровых. Пара ни разу не была в Провансе, а лаванду впервые увидели в интернете. Поэтому в прошлом году решили засадить свои 25 соток саженцами французских цветов.

Соседи до сих пор не понимают, что это происходит. Даже не все знают, что у нас здесь лаванда цветет,

– рассказал хозяин лавандового поля Геннадий Гончаров.

В свое второе лето лавандовое поле стало новой туристической жемчужиной. Франция сейчас недоступна, а к харьковскому Провансу совсем близко. Лаванда цветет дважды за лето. Активно – в конце июня.

Лавандовое поле на Харьковщине / Скриншот с видео

Лаванда цветет дважды за лето / Скриншот с видео

Лавандовое мыло и игрушки

Оля и Геннадий пытаются взять от цветов максимум: уже продают живые и засушенные букеты, делают ароматные игрушки, мыло и саше. Мечтают изготавливать лечебные масла.

Цветы харьковской семьи уже облюбовали далеко за пределами области. Букеты присылали в несколько украинских городов и даже в Канаду.

Смотрите видео сюжета 24 канала о лавандовом поле на Харьковщине: