Общественная польская спасательная организация сообщила детали опасного инцидента. В ловушку туристы попали на высоте 4 700 метров.

Ранее В Грузии лавина накрыла альпинистов: среди пострадавших могут быть украинцы

Больше всего пострадала гражданка Украины

Координатор проекта Марцин Бленский отметил, что к месту схода лавины спасатели добирались кто пешком, а кто – вертолетом.

Размер лавины был очень большой: 200 на 300 метров. Больше всего пострадала именно украинка: у нее многочисленные переломы конечностей. Ее доставляли вертолетом в госпиталь. Все пострадавшие сейчас доставлены в больницу.

Спасатели проверяют, нет ли пропавших в других группах

Спасатели продолжают операцию поиска, чтобы убедиться, что под снежным покровом больше никого нет. Также они сверяют информацию, нет ли пропавших в других туристических группах.

Смотрите фото с операции спасения / Фото Bezpiechny Kazbek:

Что известно о горе Казбек?

Стратовулкан высотой 5 033 метра на границе Грузии и России. Это – самый восточный пятитысячник Кавказа.

Текста публикации Bezpiechny Kazbek:

Лавина на Казбеке. Люди под снегом

Сегодня в 9:50 мы получили сообщение о лавине и многих людях, похороненных над плато.

Одновременно команды польских и грузинских добровольцев поднялись пешком.

В 10:25 двое наших спасателей вылетели с базы на вертолете. Через 3 минуты мы оказались на плато, где после быстрого анализа состояния раненых, которых ухаживали экскурсоводы, полетели прямо в лавину.

Вертолет направили для эвакуации пострадавших с плато, и мы оказали медицинскую помощь наиболее раненому человеку. Многочисленные травмы нижних конечностей и правой руки требовали стабилизации и облегчения боли.

Вызванный вертолет доставил пострадавших в больницу, а спасатели на месте начали обыск лавины, чтобы исключить других жертв.

После завершения эвакуации всех пострадавших вертолет доставил наших спасателей на базу, где мы начали процедуру проверки пропавших без вести в отдельных группах

Лавина сошла на высоту около 4700 метров над уровнем моря и имела ширину более 300 метров. Ее повлекло падение массивного серака прямо над подъездной дорогой к вершине.