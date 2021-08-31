Громадська польська рятувальна організація повідомила деталі небезпечного інциденту. У пастку туристи потрапили на висоті 4 700 метрів.

Раніше У Грузії лавина накрила альпіністів: серед постраждалих можуть бути українці

Найбільше постраждала громадянка України

Координатор проєкту Марцін Бленський зазначив, що до місця сходження лавини рятувальники діставались хто – пішки, а хто – гелікоптером.

Розмір лавини був дуже великий: 200 на 300 метрів. Найбільше постраждала саме українка: у неї численні переломи кінцівок. Її доправляли вертольотом до госпіталю. Всі постраждалі наразі доставлені в лікарню.

Рятувальники перевіряють, чи нема зниклих в інших групах

Рятувальники продовжують операцію пошуку, аби впевнитись, що під сніговим покривом більше нікого нема. Також вони звіряють інформацію, чи нема зниклих у інших туристичних групах.

Дивіться фото з операції порятунку / Фото Bezpiechny Kazbek:

Що відомо про гору Казбек?

Стратовулкан висотою 5 033 метри на кордоні Грузії та Росії. Це – найсхідніший п'ятитисячник Кавказу.

Текст публікації Bezpiechny Kazbek:

Лавина на Казбеку. Люди під снігом

Сьогодні о 9:50 ми отримали повідомлення про лавину та багатьох людей, похованих над плато.

Одночасно команди польських та грузинських добровольців піднялися пішки.

О 10:25 двоє наших рятувальників вилетіли з бази на гелікоптері. Через 3 хвилини ми опинилися на плато, де після швидкого аналізу стану поранених, яких доглядали екскурсоводи, полетіли прямо до лавини.

Вертоліт направили для евакуації постраждалих з плато, і ми надали медичну допомогу найбільш пораненій людині. Численні травми нижніх кінцівок і правої руки вимагали стабілізації та полегшення болю.

Викликаний гелікоптер доставив потерпілих до лікарні, а рятувальники на місці почали обшук лавини, щоб виключити інших жертв.

Після завершення евакуації всіх постраждалих гелікоптер доставив наших рятувальників на базу, де ми розпочали процедуру перевірки зниклих безвісти в окремих групах

Лавина зійшла на висоту близько 4700 метрів над рівнем моря і мала ширину понад 300 метрів. Її спричинило падіння масивного серака прямо над під'їзною дорогою до вершини.