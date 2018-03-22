Лавина в Пиренеях накрыла группу исследователей: есть погибшие

В результате схода лавины в испанской долине Баль-Д'Аран в Пиренеях погибли двое людей, еще один человек получил серьезную травму.

Об этом сообщает Expatica.

Издание отмечает, что на место инцидента был отправлен вертолет, на котором спасатели нашли трех людей, двое из которых скончались, а другой человек был серьезно ранен и имел многочисленные травмы".

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Личности и национальность пострадавших пока не сообщается. Известно лишь то, что они занимались в горах исследовательской работой.

Раненого мужчину доставили в больницу города Виелла, что в 300 километрах на северо-запад от Барселоны.