В Карпатах сошла лавина
В Ивано-Франковской области с восточного склона горы Брецкул сошла лавина. Кроме того, 15 марта сохраняется значительная снеголавинная опасность в высокогорье Закарпатской области.
Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
"При обследовании лавинных очагов снеголавинной станции Пожижевская с восточного склона горы Брецкул (Ивано-Франковская областть) обнаружено схождение мокрой лавины объемом 210 кубометров. Дата схождения – 13 марта между 15 и 16 часами", – говорится в сообщении чрезвычайников.
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Отмечается, что ущерб не причинен.
Источник: 24 Канал
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