У Карпатах зійшла лавина
В Івано-Франківській області з східного схилу гори Брецкул зійшла лавина. Окрім того, 15 березня зберігається значна сніголавинна небезпека у високогір'ї Закарпатської області.
Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.
"При обстеженні лавинних осередків сніголавинної станції Пожижевська зі східного схилу гори Брецкул (Івано-Франківська областть) виявлено сходження мокрої лавини об’ємом 210 кубометрів. Дата сходження – 13 березня між 15 та16 годинами", – мовиться у повідомленні надзвичайників.
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Зазначається, що збитків не завдано.
Джерело: 24 Канал
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