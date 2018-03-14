Синоптики попередили про різке погіршення погодних умов у найближчі дні

За даним Українського гідрометцентру, 17-19 березня внаслідок впливу активних циклонів в Україні очікуються складні погодні умови.

За даними синоптиків, у суботу, 17 березня у північній половині сильний сніг (в центральних та Харківській областях з дощем), хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу.

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У неділю, 18 березня у більшості західних, центральних та Одеській областях сильні снігопади, хуртовини; в південно-східній частині сильний мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу (в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях сильний дощ).

Тиждень теж розпочнеться із снігопаду та хуртовини. Так, у понеділок, 19 березня у східних, Полтавській, Дніпропетровській, вночі і в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях сильний сніг, хуртовини (в Запорізькій, Донецькій, Луганській з дощем).

Загалом у ці дні – 17-19 березня, в Україні пориви вітру 15-22 м/с, на дорогах ожеледиця; зниження нічної температури до -10…-16 градусів, у південній частині до -4…-10 градусів.