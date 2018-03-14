Синоптики предупредили о резком ухудшении погодных условий в ближайшие дни

По данным Украинского гидрометцентра, 17-19 марта в результате воздействия активных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия.

По данным синоптиков, в субботу, 17 марта в северной половине сильный снег (в центральных и Харьковской областях с дождем), метели, местами гололед, налипание мокрого снега.

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В воскресенье, 18 марта в большинстве западных, центральных и Одесской областях сильные снегопады, метели; в юго-восточной части сильный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега (в Запорожской, Донецкой и Луганской областях сильный дождь).

Неделя тоже начнется с снегопада и метели. Так, в понедельник, 19 марта, в восточных, Полтавской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег, метели (в Запорожской, Донецкой, Луганской с дождем).

В целом в эти дни — 17-19 марта, в Украине порывы ветра 15-22 м/с, на дорогах гололедица, снижение ночной температуры до -10...-16 градусов, в южной части до -4...-10 градусов.