Лавина в Піренеях накрила групу дослідників: є загиблі

У результаті сходження лавини в іспанській долині Баль-д'Аран у Піренеях загинули двоє людей, ще одна людина отримала серйозну травму

Про це повідомляє Expatica.

Видання зазначає, що на місце інциденту був відправлений гелікоптер, на якому рятувальники "знайшли трьох людей, двоє з яких померли, а інша особа була серйозно поранена й мала численні травми".

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Особи та національність постраждалих наразі не повідомляється. Відомо лише те, що вони займалися в горах дослідницькою роботою.

Пораненого чоловіка доправили в лікарню міста Вієлла, що за 300 кілометрів на північний захід від Барселони.