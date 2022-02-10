Новое циничное заявление из Кремля

Сергей Лавров сравнил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу с нацистским пропагандистом Йозефом Геббельсом.

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Кулеба прямо заявил, что никакого прямого диалога с Донецком и Луганском не будет, поскольку такой диалог в минских договоренностях не предусмотрен. Это, понимаете, уж точно школа Геббельса или даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха.

– подчеркнул Лавров.

Он в традиционной для Кремля риторике добавил, что Украина должна вести официальные переговоры с так называемыми республиками боевиков на Донбассе. Ибо это в воображении российского министра "написано черным по белому".

Почему Украина не будет говорить с боевиками

Украинское правительство не признает оккупацию Донбасса и соответственно – так называемые "республики". Киев настаивает на обсуждении ситуации на Востоке с Россией, однако традиционно заявляет, что "не является стороной конфликта" и призывает вести переговоры со своими марионетками. Украинские политики уверяют, что никогда на это не согласятся.

Недавно Кулеба говорил, что переговоры с боевиками – это красная линия Украины.

Что известно о Йозефе Геббельсе

Геббельс считается главным пропагандистом Германии в 1933 – 1945 годах. Вступив в гитлеровскую партию, он предложил "10 заповедей национал-социализма". В частности, политик призвал "всем сердцем ненавидеть" врагов Германии и "не разрешать евреям обманывать немцев".



Пропагандист занимал ряд высоких должностей, однако самую большую славу получил после назначения рейхсминистром народного просвещения и пропаганды.

Источник: Геббельс считается главным пропагандистом Германии в 1933 – 1945 годах. Вступив в гитлеровскую партию, он предложил "10 заповедей национал-социализма". В частности, политик призвал "всем сердцем ненавидеть" врагов Германии и "не разрешать евреям обманывать немцев".Пропагандист занимал ряд высоких должностей, однако самую большую славу получил после назначения рейхсминистром народного просвещения и пропаганды.Источник: Википедия

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Лавров сравнил Кулебу с Геббельсом из-за слов, что Киев не будет вести диалог с Донбассом

"Министр иностранных дел (Украины) Кулеба прямо заявил, что никакого прямого диалога с Донецком и Луганском не будет, поскольку такой диалог в минских договоренностях не предусмотрен. Это, понимаете, уже точно совершенно школа Геббельса или даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено Советом безопасности (ООН) и записано черным по белому, и при этом совершенно не беспокоиться по поводу того, что Лондон, Париж, Берлин или Вашингтон его одернет, это, конечно, положение достаточно комфортное для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договоренности", – сказал Лавров.