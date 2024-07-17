Об этом швейцарский министр написал на своей странице в соцсети X (ранее твитер). Он рассказал, о чем они говорили с Лавровым.

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Глава МИД Швейцарии встретился с Лавровым

Встреча двух глав иностранных ведомств проходила в Нью-Йорке. Собственно, туда Лавров приехал из-за председательства России в Совете безопасности ООН.

В рамках председательства России в СБ ООН я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и проинформировал его об украинском Саммите мира,

– отметил глава МИД Швейцарии.

Напомним, 16 июля состоялась встреча Сергея Лаврова и Петера Сийярто.

Российское министерство заявило, что встреча состоялась на полях политического форума высокого уровня по устойчивому развитию. Там указали, что состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, в частности ситуации вокруг Украины. Российская пропаганда заявила, что "отмечена недопустимость грубого нарушения Киевом прав национальных меньшинств, проживающих в стране".

Там также отметили, что "двустороннее взаимодействие между Россией и Венгрией" продолжает "постепенно развиваться", несмотря на "крайне непростую международную обстановку".